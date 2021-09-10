Окупанти в Криму висунули Джелялу офіційне звинувачення в скоєнні диверсії. Йому загрожує 15 років в'язниці, - адвокат Полозов

Окупанти звинуватили заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла в скоєнні, нібито, диверсії. Раніше його підозрювали в "пособництві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав адвокат Микола Полозов.

Він зазначив: "Сьогодні в ході слідчих дій в УФСБ по РК і м Севастополю Наріману Джелялу було висунуто звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 281 КК РФ, тобто в скоєнні диверсії.

Таким чином, слідство ФСБ перекваліфікувало інкриміноване Наріману діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії, чим посилило звинувачення.

Також, у рамках слідчих дій, після пред'явлення звинувачення було здійснено допит обвинуваченого", - написав Полозов.

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За його словами, Наріман Джелял скористався правом обвинуваченого не давати свідчення.

Полозов зазначив: "Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джеляла і його захисників Еміне Авамілева і мене з постановами про призначення низки експертиз, а також із деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Усього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких уже проведені.

Крім того, слідство зажадало відібрати підписку про нерозголошення із захисників Нарімана Джеляла".

"З огляду на негативний прецедент із нашим колегою адвокатом Іваном Павловим, захист заявив про необхідність конкретизації слідством відомостей, що становлять таємницю слідства, що було слідством задоволено.

Так, захисники Нарімана Джеляла тепер не мають права розголошувати такі відомості: свідчення осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, за винятком свідчень Джеляла Н.Е., а також суті і висновків експертних досліджень, зроблених у кримінальній справі, публікації висновків експертів і даних учасників досудового провадження", - наголосив адвокат.

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За словами адвоката, до початку слідчих дій йому надали можливість поговорити з Наріманом наодинці.

Полозов заявив: "Він повідомив, що тримають його в СІЗО Сімферополя в двомісній камері ще з одним сусідом по камері - фігурантом справи щодо свідків Єгови. Стан здоров'я Нарімана Джеляла задовільний, моральний настрій позитивний.

Умови утримання і ставлення персоналу СІЗО задовільні.

Єдине - камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання продуктів харчування і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою".

"Наріман просив передати всім, що він дякує за підтримку і небайдужість і просить не забувати про Асана та Азіза, які є фігурантами цієї справи, а також не забувати про всіх політв'язнів", - резюмував адвокат.

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Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.