Головні новини 10 вересня: ТСК щодо "вагнерівців", Зеленський про повномасштабну війну

Депутати розбираються з Вагнергейтом, Зеленський говорить про ймовірність повномасштабної війни, "Газпром" каже, що закінчив будувати "Північний потік-2", - головні новини 10 вересня.

ТСК щодо "вагнерівців"

Засідання Тимчасової слідчої комісії Ради розпочалося зі скандалу: на нього не пустили представників "ЄС" і "Голосу".

Засідання проходило в закритому режимі і тривало до пізнього вечора. Про те, що і як на ньому обговорюють, голова комісії Мар'яна Безугла розповіла журналістам на брифінгу. За її словами, міжнародної спецоперації не було, був "спецзахід ГУР". Літак із "вагнерівцями" не мали наміру садити в Борисполі - це був тільки один із запасних варіантів. Очікувалося, що він сяде в Туреччині, а "вагнерівців" затримають за військові злочини в Сирії.

У тому, що "вагнерівців" не затримали, за словами Безуглої, "зради" і складу злочину немає. Українські спецслужби програли російським і білоруським. А яким чином про підготовку затримання "вагнерівців" дізналися в Мінську і в Москві - повинні, за словами Безуглої, розслідувати правоохоронні органи.

Зеленський, стверджує Безугла, дзвонив Лукашенку вже після того, як "вагнерівців" затримали в Білорусі, і просив про їх екстрадицію.

Зеленський розповів про другий термін і про ймовірність повномасштабної війни

"Я нікуди не балотуюся, я краще виконаю все, що я обіцяв, у свій один термін, і поїду відпочивати", - відповів Зеленський на питання про те, чи буде він висувати свою кандидатуру на другий президентський термін.

Президент оцінив ще одну можливість - імовірність повномасштабної війни з Росією. "Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не буде існувати сусідства РФ, України і Білорусі. І якщо буде ескалація з боку РФ - це буде найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така є ймовірність", - сказав президент.

Його слова прокоментував прессекретар Путіна Пєсков: "Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань", - сказав він.

А голова МЗС РФ Лавров додав: "Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім".

"Газпром" заявляє, що будівництво "Північного потоку-2" повністю завершено

"Сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено", - повідомили в компанії.

Третина поставок нафти через Одесу виявилися контрабандними і з Росії

Схема була такою: українські судна прямували в Румунію, Болгарію або Туреччину, але по дорозі вимикали "маячки" і, поки їхнє місце перебування не можна було відстежити, сходили з маршруту і підходили до танкерів, які заливали в них контрабандну російську нафту. А потім поверталися на маршрут і включали "маячки". Від початку року так завезли як мінімум 27 тис. тон нафти, покривали схему митниця і Держприкордонслужба.

Тищенко "помолився за здоров'я Лероса"

На другий день після бійки в парламенті Тищенко опублікував фото з храму і написав, що молився за здоров'я Лероса. Однієї молитви мало: Разумков розповів, що Тищенко приходив до нього вибачатися за свою поведінку. Але і вибачень може не вистачити: нардеп Юрчишин подав заяву на Тищенка в Офіс генпрокурора через напад на Лероса.

Рада заборонила сексизм у рекламі

Тепер не можна створювати рекламу, що дискримінує за ознакою статі. Законопроєкт підтримали 307 депутатів при необхідних 226 голосах.