Сестра Колесникової Хомич: на суд пустили тільки 8 родичів, інші люди в залі були підставними

Зал суду під час процесу над білоруськими опозиціонерами Марією Колесниковою і Максимом Знаком був наповнений підставними людьми, яких ніхто не знав. Більшість їхніх родичів і друзів не пустили на засідання.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповіла сестра Марії Колесникової Тетяна Хомич, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось, ви бачите кадри із залу суду. Здається, що там дуже багато людей, які прийшли підтримати Машу і Максима. Насправді туди пустили 8 родичів Марії і Максима в сумі, решта люди в залі - підсадні", - розповіла вона.

За її словами, на вході в зал стояли 50-100 осіб із друзів і близьких Колесникової і Знака.

"Але нікого не пустили з них, пустили родичів. І коли вони зайшли в зал, вони були дуже здивовані, побачивши, що зал уже повний. При чому, наповнений якимись абсолютно незнайомими людьми", - додала Хомич.

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Сестра Колесникової також розповіла, що опозиціонерки цілий рік не давали можливості побачитися з близькими, і тільки недавно дозволили годинне відвідування батька.

"Він побачив... що Маша сповнена сил, сповнена оптимізму. Вона дуже добре тримається", - сказав Хомич.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.