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Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова

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Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова
Вирок винесуть у вересні, листопаді або грудні 2022 року.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.

Вона зазначила, що свою заключну промову прокурори в цій справі скажуть у листопаді 2021 року.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3191
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Разведка съездила в международный суд. Что-то за обмен главного свидетеля не сказала... Приговор будет однозначно, как бы это не было странно для Генрокурора Украины. И что это за зеленый дебилизм когда зелевласть играет в голого короля.
  • RustIck
    Никакого правосудия, крючкотворство юристов и политическое затягивание процесса, ждут когда ***** сдохнет /бояться "обидеть" кремлевского упыря приговором/!
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