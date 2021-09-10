Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова

Вирок винесуть у вересні, листопаді або грудні 2022 року.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується термінів. Прокурори в листопаді цього року скажуть свою заключну промову. Судді вже поставили графік, коли вони можуть винести цей вирок. Це може бути або вересень 2022, або листопад 2022 року, або грудень 2022", - заявила Венедіктова.

Вона зазначила, що свою заключну промову прокурори в цій справі скажуть у листопаді 2021 року.

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