Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова

Слідство у справі про збитий у небі над Донбасом у 2014 році малайзійський Boeing рейсу MH17 ведеться в двох напрямках. Його мета - встановити, хто був безпосереднім виконавцем і хто був організатором атаки.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами генпрокурора, незважаючи на те, що в Нідерландах уже йде судовий процес, триває і слідство.

"У нас є два напрямки розслідування. Перше - хто був тим екіпажем, який безпосередньо натискав кнопки. І другий напрямок - хто віддавав накази на перетин машин і хто давав інші накази. Ми шукаємо відповіді на ці питання", - сказала генпрокурор.

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На питання про те, чи можуть родичі загиблих сподіватися дізнатися правду, Венедіктова відповіла так: "Не тільки є шанс - ми над цим працюємо. П'ять слідчих груп під керівництвом лідера, Нідерландів. Сім років. У 2017 році було підписано угоду, коли ми передали кримінальне переслідування в Нідерланди. У мене є відчуття, що це було абсолютно правильне рішення, я спостерігала вчора за судом безпосередньо. І не те що шанс - це наша спільна мета".

Вона додала, що родичів загиблих не цікавлять компенсації - їм потрібна лише справедливість і правосуддя.

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