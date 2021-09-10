Кулеба: США не залишать Україну наодинці з РФ, решта - тактика

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що США не залишать Україну, і що їх потрібно активніше залучати до переговорів щодо Донбасу.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден чітко заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати не залишать Україну один на один із Російською Федерацією і надалі нас підтримуватимуть. Усе інше вже тактика: як, куди і як", - заявив Кулеба.

Він також наголосив, що важливо якомога активніше залучати Сполучені Штати до переговорів щодо Донбасу.

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"Нам потрібне активне залучення США в принципі до розмови з Росією щодо окупації українських територій. Це може бути в складі нормандського формату, це може бути поза цим складу. Головне - щоб Америка була в грі", - сказав Кулеба.