Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони (навчання. - ред.) проходять на відомій кількості полігонів, нам відома кількість цих військ. І зараз, прямо зараз безпосередньої загрози - зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів з агресії щодо України - не видно", - сказав він.
Наєв додав, що загроза широкомасштабного вторгнення в Україну з боку РФ існує з 2014 року, і на цей випадок відпрацьовуються відповідні плани.
За його словами, за легендою навчань "Захід-2021" Україна позначена як нейтральна країна.
"В офіційних даних, які вони озвучили, Україна розглядається як нейтральна держава. Але все це офіційно. І, відповідно, ми дорослі люди, які оцінюють не тільки те, що нам говорять, а й те, що є під текстом", - зазначив Наєв.