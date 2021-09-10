Навчання РФ і РБ "Захід-2021" не становлять загрози для України, - Наєв

Навчання - планові, Україна в документах до них позначена як нейтральна країна. Безпосередньої загрози для нас вони не становлять.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони (навчання. - ред.) проходять на відомій кількості полігонів, нам відома кількість цих військ. І зараз, прямо зараз безпосередньої загрози - зокрема, створення ударних угруповань, а також відповідних підготовчих заходів з агресії щодо України - не видно", - сказав він.

Наєв додав, що загроза широкомасштабного вторгнення в Україну з боку РФ існує з 2014 року, і на цей випадок відпрацьовуються відповідні плани.

За його словами, за легендою навчань "Захід-2021" Україна позначена як нейтральна країна.

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"В офіційних даних, які вони озвучили, Україна розглядається як нейтральна держава. Але все це офіційно. І, відповідно, ми дорослі люди, які оцінюють не тільки те, що нам говорять, а й те, що є під текстом", - зазначив Наєв.