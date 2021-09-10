49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру

Частка росіян, які хочуть бачити Росію "великою державою", знизилася до історичного мінімуму - 32%. При цьому до максимуму зросла кількість опитаних, які бажають, щоб у Росії була "радянська" політична система і планове господарство.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Дві третини (66%) опитаних росіян хотіли б бачити Росію, в першу чергу, "країною з високим рівнем життя, нехай і не однією з найсильніших країн світу". Третина опитаних (32%) хочуть бачити країну "великою державою, яку шанують і побоюються інші країни".

Частка тих, хто хоче бачити Росію, в першу чергу, країною з високим рівнем життя, поступово зростає з 2015 року і досягла максимуму за всю історію спостережень. Частка тих, хто хоче бачити країну, в першу чергу, "великою державою", в свою чергу, досягла мінімуму.

Точка зору, що Росія повинна бути насамперед країною з високим рівнем життя, домінує в усіх вікових групах, але найбільш поширена серед респондентів 18-24 років (три чверті – 74%). Точка зору про "велику державу" користується найбільшою популярністю серед росіян 55 років і старших – 39%.

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Ті, хто схвалює діяльність президента, в більш ніж третині випадків (39%) хочуть бачити Росію насамперед "великою державою", і 59% – країною з високим рівнем життя. Серед тих, хто не схвалює діяльність Володимира Путіна, абсолютно домінує (79%) точка зору про "країну з високим рівнем життя".

Половина росіян (49%) воліли б радянську політичну систему – це максимум з початку 2000-х років. 18% вибрали поточний політичний лад – частка респондентів, які обрали цей варіант, скоротилася майже вдвічі з 2015 року. 16% вважають, що найкраща політична система – "демократія за зразком західних країн".

"Радянська" політична система найбільш популярна серед респондентів 55 років і старших – майже дві третини (62%). Нинішня система найбільше влаштовує росіян 25-39 років (22%). Третина (32%) респондентів 18-24 років вважають за краще "демократію за зразком західних країн". Що саме малося на увазі під "радянською системою", в опитуванні не розкривається.

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Майже дві третини росіян (62%) вважають, що найкраща економічна система – це державне планування і розподіл. Цей показник досяг максимуму за всю історію спостережень. 24% – схиляються до системи, заснованої на приватній власності і ринкових відносинах.