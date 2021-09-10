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49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру

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49% росіян подобається радянська політична система, 62% за планову економіку, - опитування Левада-Центру
Частка росіян, які хочуть бачити Росію "великою державою", знизилася до історичного мінімуму - 32%. При цьому до максимуму зросла кількість опитаних, які бажають, щоб у Росії була "радянська" політична система і планове господарство.

Про це свідчить опитування "Левада-центру", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Дві третини (66%) опитаних росіян хотіли б бачити Росію, в першу чергу, "країною з високим рівнем життя, нехай і не однією з найсильніших країн світу". Третина опитаних (32%) хочуть бачити країну "великою державою, яку шанують і побоюються інші країни".

Частка тих, хто хоче бачити Росію, в першу чергу, країною з високим рівнем життя, поступово зростає з 2015 року і досягла максимуму за всю історію спостережень. Частка тих, хто хоче бачити країну, в першу чергу, "великою державою", в свою чергу, досягла мінімуму.

Точка зору, що Росія повинна бути насамперед країною з високим рівнем життя, домінує в усіх вікових групах, але найбільш поширена серед респондентів 18-24 років (три чверті – 74%). Точка зору про "велику державу" користується найбільшою популярністю серед росіян 55 років і старших – 39%.

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Ті, хто схвалює діяльність президента, в більш ніж третині випадків (39%) хочуть бачити Росію насамперед "великою державою", і 59% – країною з високим рівнем життя. Серед тих, хто не схвалює діяльність Володимира Путіна, абсолютно домінує (79%) точка зору про "країну з високим рівнем життя".

Половина росіян (49%) воліли б радянську політичну систему – це максимум з початку 2000-х років. 18% вибрали поточний політичний лад – частка респондентів, які обрали цей варіант, скоротилася майже вдвічі з 2015 року. 16% вважають, що найкраща політична система – "демократія за зразком західних країн".

"Радянська" політична система найбільш популярна серед респондентів 55 років і старших – майже дві третини (62%). Нинішня система найбільше влаштовує росіян 25-39 років (22%). Третина (32%) респондентів 18-24 років вважають за краще "демократію за зразком західних країн". Що саме малося на увазі під "радянською системою", в опитуванні не розкривається.

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Майже дві третини росіян (62%) вважають, що найкраща економічна система – це державне планування і розподіл. Цей показник досяг максимуму за всю історію спостережень. 24% – схиляються до системи, заснованої на приватній власності і ринкових відносинах.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    они все думают, что будут вертухаями) а будут зеками)
  • Герхард
    Плохо, что эти совкодрочеры не помнят
    - про единственную нормальную куртку на всю школу
    - про драку за молоко в магазине утром
    - про ванну с подсолнечным маслом
    - про очередь за югославскими сапогами длинной на всю ночь
    - про телевизор "электрон" с корейской трубкой, который можно без очереди купить только в Сургуте за взятку
    - про гнилую картошку в магазинах в Киеве
    - про синих кур больше похожих на клиентов морга
    - про санаторий, в котором может отдыхать только сотрудник советского предприятия, а его семья ютится в курятнике по соседству
    - про людей, которые шоколад попробовали только в 90-х
    - про людей, которые море первый раз увидели после 90-х

    Ну и конечно про лучший в Мире пломбир, который тупо не с чем было сравнивать за железным занавесом.
  • Stepan Sterh
    Это бабушки находящиеся на стадии маразма внукам рассказывают о светлом СССР, как может благополучная страна вот так вот пропасть как мыльный пузырь?
    Люди просто ликовали при распаде этой нищей и голодной страны, в которой у меня пропало 30 лет жизни.
    В стране Дураков все были заняты, строили заводы, фабрики и запускали жестянки в космос, вот только совсем не помнили для чего это делается, при этой бурной деятельности в магазинах почти ничего годного к употреблению не было, сплошной дефицит и брак, не было даже туалетной бумаги и рафинированного растительного масла, читай подсолнечного, о иных видах растительного масла можно было узнать только из СМИ в повествованиях о "диком западе" на котором было всё, но вырваться туда не было никакой возможности, единицы рискуя жизнью вырывались из оккупационной зоны, некоторые для этого даже захватывали самолёты и иные средства передвижения, вспомним драму с семьей Овечкиных.
    Несколько баночек майонеза, за которые нужно было побороться в километровых очередях, держали только на праздники, чтобы приготовить салат Оливье, предел кулинарных мечтаний советского раба, например ананас я впервые попробовал уже после распада зоны, раньше видел только в произведениях изобразительного искусства, хотя жил в областном центре.
    Какую-нибудь приличную одежду нужно было не покупать, а унижаясь доставать по блату "через товаровед, завмаг" это по Райкину, которых уважали больше чем сейчас самых успешных бизнесменов. Венгерской рубашке приобретённой по блату я радовался больше чем сейчас Toyota Camry, за жигулями (итальянским фиатом) так как своего более менее не погожего на бракованную тележку произвести не могли, люди в очередях много лет, дороги были пустыми, так как все передвигались в забитом до отвала общественном транспорте.
    Никакой избирательной системы не было, партия красных фашистов выдвигала одного кандидата за которого должны были проголосовать 99,9% рабов в прямом смысле этого слова, ибо человеку не принадлежало даже его собственное тело, которым распоряжалась та же партия красных фашистов.
    Каждую ночь не был уверен что придётся встретить рассвет в хрущёвке или уже приземляться на парашюте в какой-нибудь стране третьего мира для защиты перечисленных "ценностей" от мирового империализма.
    Это если очень коротко.
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