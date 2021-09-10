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Кулеба: Росії та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років

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Кулеба: Росії та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років
Два роки піде на гармонізацію законодавства Білорусі та Росії і ще п'ять років - на те, щоб розгорнути виконання програм, про які домовилися Путін і Лукашенко.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Лукашенко робить вигляд, що він керує ситуацією і вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін", - сказав Кулеба.

Він додав, що Лукашенко навчився грати з Росією.

"Навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті - ми порахували, я думаю, що мінімум 2 роки буде потрібно, щоб гармонізувати законодавство. І 5 років, щоб повністю розгорнути виконання всіх цих спільних. І на кожному етапі Олександр Лукашенко буде чинити опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - припустив Кулеба.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції і домовилися про єдиний ринок газу.

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Топ коментарі

  • tim link
    эта инфа от кулебы для дураков..им и недели хватит чтобы принять пакеты законов о вхождении беларуси отдельными обл. в состав московии..не стройте иллюзий, этим андрофакам- беспредельщикам, законы пофигу и давно уже..
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Нет ничего интереснее как слушать Зеленых дураков после приема антидепрессантов. Кулеба: России и Беларуси на выполнение договоренностей об интеграции нужно как минимум 7 лет - Цензор.НЕТ 1951
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Беларуси каюк, считай уже сожрал её ху-ло,зубы точит на нас. Скажу за себя,беженцем не буду. Пойду воевать.
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