Кулеба: Росії та Білорусі на виконання домовленостей про інтеграцію потрібно щонайменше 7 років

Два роки піде на гармонізацію законодавства Білорусі та Росії і ще п'ять років - на те, щоб розгорнути виконання програм, про які домовилися Путін і Лукашенко.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Лукашенко робить вигляд, що він керує ситуацією і вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін", - сказав Кулеба.

Він додав, що Лукашенко навчився грати з Росією.

"Навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті - ми порахували, я думаю, що мінімум 2 роки буде потрібно, щоб гармонізувати законодавство. І 5 років, щоб повністю розгорнути виконання всіх цих спільних. І на кожному етапі Олександр Лукашенко буде чинити опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - припустив Кулеба.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Путін і Лукашенко узгодили 28 програм інтеграції і домовилися про єдиний ринок газу.