Ми продовжуємо вважати "Північний потік-2" інструментом геополітичного впливу Кремля, - Держдеп США

США продовжують вважати газопровід Nord Stream 2 інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, і виступають проти введення його в експлуатацію.

Про це заявила під час телефонного брифінгу для журналістів заступник речника Державного департаменту США Джаліна Портер, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 є поганою угодою. Ми й надалі виступаємо проти цього газопроводу як російського геополітичного проєкту", - повідомила представник зовнішньополітичного відомства США.

Вона додала, що російський проєкт "підриває енергетичну безпеку більшої частини євроатлантичної спільноти".

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