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Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв

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Ситуація на Донбасі погіршилася, однак приготувань до наступу у терористів немає, - Наєв
Обстановка на Донбасі погіршилася. Однак ЗСУ не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву зробив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї.

"Але накопичень (військ. - Ред.) або приготувань до наступальних дій поки не виявлено. Нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Загострення пов'язуємо з політичними процесами", - заявив Наєв.

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Топ коментарі

  • Вячеслав Валентинович Кукса
    Давно пора звикнути, що у словах генерала НАЄВА не може бути похибки, брехні або недостовірної інформації!
    Все, що звучить в його промовах чи виступах 100% підтверджено реальними подіями та вчинками!
    Якщо сказав, що готові, то це безсумнівно, сказав під контролем, значить впевнений в цьому і усвідомлює відповідальність за сказане!!!
    А ми підтримаємо і все буде Україна!)
  • Михайло Бодак
    Армія воює, розвідка не спить, тому фільтруємо інформацію, не сіємо паніку і довіряємо ЗСУ.
  • Андрей Удовиченко b39b300d
    Командувач доповів реальний стан справ! Віримо в Збройні Сили України!!!
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