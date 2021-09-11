Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, - Кулеба

Сценарії, які відпрацьовуються на навчаннях "Захід-2021", несуть дуже серйозні ризики, тому необхідно уважно за ними стежити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Що стосується навчань "Захід-2021", то ми маємо дуже пильно за ними стежити. Саме це роблять наші військові та дипломати, тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І всі ми розуміємо, що якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще тисячу кілометрів джерела небезпеки для суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Кулеба.

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