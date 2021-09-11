Для родичів загиблих у збитому рейсі МН17 важливо встановити винних, а не вироки і компенсації, - Венедіктова

Загальна мета роботи спільної слідчої групи і суду в Нідерландах - встановлення винних у справі про збитий у небі над Донбасом рейс МН17 "Малазійських авіаліній".

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс дізнатися правду щодо обставин збиття літака, генпрокурор сказала: "Не тільки є шанс. Ми над цим працюємо, п'ять спільних слідчих груп під керівництвом Нідерландів - 7 років".

Читайте також: Справа МН17: слідчі з'ясовують, хто натискав кнопку "пуск" і хто віддавав наказ, - Венедіктова

Генпрокурор продовжила: "Я спостерігала вчора за судом (судовим засіданням у справі про збитий рейс МН17 у комплексі юстиції "Схіпхол", Нідерланди. - Ред) безпосередньо. Не те, що шанс, це наша спільна мета. Про що говорять родичі потерпілих? "Нам треба знати, хто в цьому винен". Не стоїть питання компенсації, не стоїть питання терміну вироку - це важливо для справедливості і правосуддя. Але всім їм, всім нам треба знати, хто винен".

Венедіктова нагадала, що слідство за фактом збиття MH17 триває. "Це складно робити. Бо територія окупована. Але у нас є два напрямки розслідування. По-перше, хто був той екіпаж, який безпосередньо натискав кнопки. І другий напрямок: хто давав накази на перетин машин, хто віддавав інші накази. Ми шукаємо відповіді на ці питання", - підкреслила генпрокурор.

Читайте також: Вирок у справі МН17 буде в другій половині 2022 року, - Венедіктова

Венедіктова також закликала не політизувати цю тему і зазначила, що матеріали щодо збитого літака перебувають на розгляді не тільки в суді Нідерландів, а й в міжнародних інстанціях.

"Давайте будемо всі на одному боці і дочекаємося вироків... Ми бачимо, що судовий процес просувається належним чином, об'єктивно, неупереджено. І для України це "золотий стандарт" правосуддя", - зазначила вона.

Генпрокурор розповіла, що зустрічалася із родичами потерпілих. "Для них це не просто горе і біль, для них це життя без життя", - додала Венедіктова.

Читайте також: У судовому засіданні у справі збитого Боїнга МН17 заслухають родичів 11 загиблих