Новини • Російські терористи збили Боїнг

Для родичів загиблих у збитому рейсі МН17 важливо встановити винних, а не вироки і компенсації, - Венедіктова

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Для родичів загиблих у збитому рейсі МН17 важливо встановити винних, а не вироки і компенсації, - Венедіктова
Загальна мета роботи спільної слідчої групи і суду в Нідерландах - встановлення винних у справі про збитий у небі над Донбасом рейс МН17 "Малазійських авіаліній".

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Відповідаючи на запитання про те, чи є шанс дізнатися правду щодо обставин збиття літака, генпрокурор сказала: "Не тільки є шанс. Ми над цим працюємо, п'ять спільних слідчих груп під керівництвом Нідерландів - 7 років".

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Генпрокурор продовжила: "Я спостерігала вчора за судом (судовим засіданням у справі про збитий рейс МН17 у комплексі юстиції "Схіпхол", Нідерланди. - Ред) безпосередньо. Не те, що шанс, це наша спільна мета. Про що говорять родичі потерпілих? "Нам треба знати, хто в цьому винен". Не стоїть питання компенсації, не стоїть питання терміну вироку - це важливо для справедливості і правосуддя. Але всім їм, всім нам треба знати, хто винен".

Венедіктова нагадала, що слідство за фактом збиття MH17 триває. "Це складно робити. Бо територія окупована. Але у нас є два напрямки розслідування. По-перше, хто був той екіпаж, який безпосередньо натискав кнопки. І другий напрямок: хто давав накази на перетин машин, хто віддавав інші накази. Ми шукаємо відповіді на ці питання", - підкреслила генпрокурор.

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Венедіктова також закликала не політизувати цю тему і зазначила, що матеріали щодо збитого літака перебувають на розгляді не тільки в суді Нідерландів, а й в міжнародних інстанціях.

"Давайте будемо всі на одному боці і дочекаємося вироків... Ми бачимо, що судовий процес просувається належним чином, об'єктивно, неупереджено. І для України це "золотий стандарт" правосуддя", - зазначила вона.

Генпрокурор розповіла, що зустрічалася із родичами потерпілих. "Для них це не просто горе і біль, для них це життя без життя", - додала Венедіктова.

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Топ коментарі

  • Иван Иван 31509c93
    виновных все давно знают, только коллаборационисты стесняются называть вслух их имена
  • дмитрий иванов 527db324
    Действительно, давайте дождёмся приговоров, только вот тогда зачем весь этот пиар госпожа Венедиктова? Покататься по Нидерландам и пиарнуться на встрече с родственниками? При чём тут вообще компенсации, которые родственникам убиенных вполне положены? Зачем рассказывать, чем следователи заняты и чем интересуются? К чему всё это? Для родственников погибших в сбитом рейсе МН17 важно установить виновных, а не приговоры и компенсации, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 454
  • макаренко юра
    Та якось плювати на тих родичів.
    А от на факт видачі Цемаха,-ні.

    "Мені важко про це писати, та я все таки зроблю це.
    Бо мене розриває злість. Злість і безпорадність…
    Добре , давайте все по порядку ..
    Я це про збитий Боїнг МН-17, та про суд, який у ці дні проходить у Нідерландах.
    Перечитав виступи на суді родичів жертв цього масового вбивства. Навіть не буду пробувати говорити, що розумію стан цих побитих горем людей, чи повторювати якусь галіматью про співчуття , чи часлікує..
    Просто подам тези , які звучать з уст цих людей:»Проклята необачність,» вони були вбиті помилково», «я не тримаю зла на Росію», і саме гостре «їх нервує кампанія дезінформації»
    Не можливо робити якісь висновки зі слів вбитих горем людей , та тенденції є очевидними. І вони жахливі для нас. Те що ракета БУКу летіла в український літак, а помилково попала у малоазійський і є для європейців проявом найвищої несправедливості. Не те, що російські військові обстрілювали мирне небо над Україною , не те що в центрі Європи Росія вела бойові дії без оголошення війни, а тільки те, що загинути мали українці , а загинули їхні рідні. От і все. Смерть тубільців від рук росіян є допустимою для них, а от смерть білої кістки, це удар кулаком під дих….
    Все…
    Я злий…
    І так, на даному етапі Росія перемагає всюди, де за це береться. Тому є архінебезпечно заглядати дракону в очі. Треба гострити сокиру та чистити кулемет… Бо далі буде."https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2971306323118088&id=100007162474351
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