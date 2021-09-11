Федоров: Підозрюємо корупційну змову на мільйони гривень у тендерах на закупівлю ноутбуків для вчителів

Тендери із закупівлі ноутбуків для вчителів спрямовано на повторну експертизу через підозри в корупційній змові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Разом із СБУ та МОН ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на мільйони гривень. Усі тендери активні і зараз спрямовані на повторну експертизу для перевірки документів. Зробимо це упродовж 7 днів. Деталі - у понеділок на брифінгу", - написав віцепрем'єр.

За його словами, причиною повторної перевірки всіх тендерів стала інформація, що шахраї, називаючись представниками членів уряду, почали домовлятися про розподіл по областях переможців закупівель із подальшим отриманням "відкатів".

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"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" із тендерними закупівлями, але так, як раніше, вже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси і справедливі умови", - запевнив Федоров.

Як повідомлялося, станом на 1 вересня у всіх обласних державних адміністраціях та чотирьох районах Києва оголошено тендери на 56 954 ноутбуки для вчителів.

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