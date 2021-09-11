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В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ

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В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ
За минулу добу, 10 вересня, імунізовано 183 527 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"183 527 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 осіб, повністю імунізовано 112 139 осіб", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що упродовж доби працювало 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.

У МОЗ зазначили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 особи, з них отримали одну дозу - 5 860 640 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози - 4 730 712 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

"Загалом проведено 10 591 352 щеплення", - підсумували в пресслужбі відомства.

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Топ коментарі

  • Сергій Пасічний
    "вами" это кем?
    мной движет здравый разум - никакая вакцина не нужна против вируса с минимум 99,8% выживаемостью (а с правильной профилактикой и лечением практически 100%ной), тем более экспериментальная, плохо проверенная и уже калечащая множество людей
  • Valery Greff
    А чего ж тогда у вас на па-рашке по 800 кацапов в день от КОВИДа умирает даже по официальной статистике (по не официальной около 2000 в день)?
  • Сергій Пасічний
    Спроси у израильтян, как это работает. Там с Нового года 4я вакцина. Не сделаешь - обнуляют зеленый паспорт, без которого по сути из дому нельзя выйти.
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