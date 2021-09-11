В Україні за добу вакцинували проти COVID-19 понад 183 тис. людей, - МОЗ
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За минулу добу, 10 вересня, імунізовано 183 527 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"183 527 осіб вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 10 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 71 388 осіб, повністю імунізовано 112 139 осіб", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що упродовж доби працювало 994 мобільні бригади, 2 959 пунктів щеплення, 347 центрів вакцинації.
У МОЗ зазначили, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 860 642 особи, з них отримали одну дозу - 5 860 640 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози - 4 730 712 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
"Загалом проведено 10 591 352 щеплення", - підсумували в пресслужбі відомства.