Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів і комбайнерів" до участі у виборах до Державної думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з огляду на рівень "дисципліни" і "відповідальності" підлеглих, а також можливі ексцеси російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.
"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснюють розвідники.
За їхніми даними, з метою організації цього процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад і налагоджено суворий контроль за підготовкою до "волевиявлення".