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Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР

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Окупанти в ОРДЛО змушують місцевих найманців іти на вибори Держдуми РФ, - ГУР
Командування окупаційних військ Російської Федерації на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донеччини та Луганщини змушує місцевих найманців реєструватися для участі в голосуванні на виборах до Держдуми РФ, які відбудуться 19 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України в Донецькій і Луганській областях активно готує підлеглих "шахтарів і комбайнерів" до участі у виборах до Державної думи РФ, які відбудуться 19 вересня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на рівень "дисципліни" і "відповідальності" підлеглих, а також можливі ексцеси російські окупанти проводять "навчально-тренувальні" вибори.

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"Суть цього "ноу-хау" полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, та тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для "вільного волевиявлення", - пояснюють розвідники.

За їхніми даними, з метою організації цього процесу в окупаційних військах проведено комплекс службових нарад і налагоджено суворий контроль за підготовкою до "волевиявлення".

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Топ коментарі

  • Rouhh Elohim
    А Украина, вместо того чтобы заявить, что принявшие участие в голосовании, будут лишены украинского гражданства, говорит, что это наши вменяемые ребята, и, взявшие российский паспорт это украинцы! Зебизяны конченые!
  • Михал Гирняк 7a6bb3a6
    Що означає примушують?Ці колаборанти ВСІ отримали громадянство країни окупанта.Вони мають голосувати на виборах.Краще скажіть,чому зрадників,з рос.пашпортами, українські політики називають заручниками?Хто тут бреше?
  • Alex Uzh
    "Волеиспражнение" правильнее было бы написать
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