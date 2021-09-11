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Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США

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Лідер "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США, зокрема директором Євразійського центру Атлантичної Ради Джоном Гербстом і президентом CEPA (Центр аналізу європейської політики) Аліною Поляковою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", під час зустрічі обговорювали результати візиту президента України до Вашингтону і зустрічі глави України з президентом США Джо Байденом.

Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США 01

Петро Порошенко висловив вдячність американській стороні за тверду та послідовну підтримку України.

Учасники зустрічі наголосили на важливій допомозі Вашингтону у справі консолідації міжнародних зусиль для протидії триваючій  російській агресії проти України і підтримки реформ у нашій державі, а також на критичній важливості зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти Росії.

Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США 02

Окремо було обговорено ситуацію у галузі розвитку та зміцнення демократії, верховенства права, судової реформи, стійкості інститутів держави в Україні.

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Порошенко обговорив результати зустрічі Зеленського з Байденом із делегацією провідних політологічних центрів США 03

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Просто США уверены что 7 президент Украины Порох вот и решают вопросы с Гетьманом а не с упоротым веществами клоуном!
  • Старый зольдат
    -- Ви слышали Порошенко таки встрентился и даже обсудил!
    - А шо Бубочка у тот момент?
    - Бубочка бил таки за то у истерике и делал с этого маме нэрвы!
  • 18c49ed2
    Больший удар, чем нанес он сам, нанести нельзя

    Порошенко обсудил результаты встречи Зеленского с Байденом с делегацией ведущих политологических центров США - Цензор.НЕТ 100
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