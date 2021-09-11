Росія вже почала використовувати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Єрмак

Російська Федерація вже почала використовувати газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України. Якщо мали можливість вчора побачити ціни, за даними біржі IC Future, на торгах ціна жовтневого ф'ючерсу на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів на максимум, досягнувши 57,25 євро за мегават/год", – сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming у Києві.

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