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Заборгованостей перед військовими у нас немає і бути не може, - прем'єр-міністр Шмигаль. ВIДЕО

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Розміру бюджетних коштів, запланованих на утримання Збройних сил України, достатню, щоб уряд не мав заборгованостей перед військовослужбовцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Стосовно заборгованостей щодо армії... У нас бюджету, запланованого на утримання Збройних сил України, абсолютно достатньо. Заборгованостей щодо обов'язкових виплатах перед військовими у нас немає і бути не може. Звичайно, щодо необхідних змін до бюджету, якщо вони будуть, коли буде змінюватися ситуація ... Відповідні зміни будуть подаватися на розгляд профільних комітетів і парламенту", - сказав глава уряду.

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов раніше повідомив, що станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям значно зросла і досягла 1,5 млрд грн. При цьому влітку "були повністю зупинені виплати на оздоровлення", а на фронті у всіх частинах фіксується масове затримання "бойових" виплат.

Читайте також: Міноборони заборгувало військовослужбовцям 1,5 млрд грн обов'язкових виплат: Тарана має бути якнайшвидше відправлено у відставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Бюджета ВСУ достаточно, чтобы не иметь задолженностей перед военными, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6378
  • Чайка Київ
    Це якийсь зЕздець. Брешуть в очі, і запевняють що правда. І так в усьому.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Весь сенс імітаціі державної діяльності в нахабній та цинічній брехні !!!))
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