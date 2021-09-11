Показання Безуглої суперечать одне одному. Здається, ТСК зібралася, щоб видати українцям чергову порцію брехні, - агент НАБУ Шевченко

Різні деталі спецоперації щодо "вагнерівців", які озвучує голова Тимчасової слідчої комісії Ради, нардепка "СН" Мар'яна Безугла, суперечать одна одній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агент НАБУ Євген Шевченко написав у фейсбуці.

У своєму пості він нагадав, що напередодні голова ТСК Мар'яна Безугла заявила наступне:

- операція щодо арешту "вагнерівців" планувалася, але не українцями;

- українці не планували операції, однак "в плануванні спецзаходу українськими спецслужбами виявилася недоліки";

- арешт таки мав відбутися, але не у Києві, а у Стамбулі, втім "кооперації з Туреччиною не було";

- водночас "затримка відльоту терористів із Мінська до Стамбулу відбулася на вимогу української сторони", хоча, нагадаю, "українці не планували операції", тощо.

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"Мені одному здається, що ці показання суперечать одне одному?

Втім, якщо припустити, що народна депутатка від партії "Слуга народу" говорить нам правду, то чому упродовж року президент Володимир Зеленський, Єрмак і сотні їхніх посіпак кричали на всю країну, що жодної спецоперації щодо "вагнерівців" не було? І, нарешті, ця Тимчасова слідча комісія упродовж року жодного разу так і не зібралася, а ось після виходу сюжету CNN час відразу знайшовся.

Але, здається, час знайшли тільки для того, щоб видати українцям чергову порцію брехні ", - написав він.

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