Новини

РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов

3 85428
РНБО розгляне питання масового банкрутства банків та відповідальних за нього, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України розгляне питання банкопаду і відповідальних за нього осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки та оборони за дорученням президента України, - це як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після "банкопаду" в нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - заявив Данілов.

Читайте також: Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", - ЗМІ

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • rock-n-roll
    Не нравится зелёным, что нет теперь "пылесосов", через которые можно было миллиардами долларов в оффшоры гнать.
  • Борис Пилипенко
    за границей изучают опыт Гонтаревой по очистке банковской системы от банков-глистов. а здесь виноватых ищут
  • Super Gut
    Надеюсь снбо рассмотрит кейс офшоров грин филмс, на которые коломойский вывел из приватбанка 40 млн баксов. А зеленский потом купил себе за эту услугу виллу в италии. Кстати, тоже интересный кейс дубилета, когда старший грабонул приватбанк и дал часть украденных денег своему сынку на запуск монобанка.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини