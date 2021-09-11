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В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов

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В аграрній галузі є 2-3 олігархи, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що в аграрній галузі вже присутні щонайменше 2-3 олігархи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на конференції YES Brainstorming в суботу.

"Ми маємо вже щонайменше двох-трьох олігархів в аграрній галузі, які побудували свою систему завдяки тому, що наше законодавство – в грудні, скажімо так, наші депутати сказали: "Ні, ви не можете розпоряджатися своєю власністю, ви маєте бути такими собі власниками із забороною розпорядження своєю власністю", - заявив Данілов.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    У Данили сьогодня загострення словесної діареї ???))))
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    - Донна Роза, у вас и дети есть?
    - Да, штук шесть, или пять... я точно не момню!
    В аграрной сфере есть 2-3 олигарха, - Данилов - Цензор.НЕТ 3016
  • Привет
    Мы имеем уже как минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство - в декабре, скажем так, наши депутаты сказали: нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими будто бы собственниками с запретом распоряжения своей собственностью", - сказал ДаниловИсточник: https://censor.net/ru/n3287688

    Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее (с)😀
    Наше законодательство в декабре...а в январе как...а в августе??😀
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