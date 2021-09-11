Меморіальну дошку українським воїнам Ігорю Пащенку та Олегу Ребенку відкрили в Чернігові. ФОТОрепортаж

10 вересня в Чернігові на фасаді загальноосвітньої школи №20 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки двом загиблим на Донбасі українським військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав користувач фейсбуку, волонтер Сергій Курто.

Меморіальну дошку було встановлено ​​Ігорю Івановичу Пащенку, 6.03.1974 року народження, солдату, номеру розрахунку 81-ї окремої аеромобільної бригади, який помер 3 листопада 2017 року у чернігівській лікарні №1 від наслідків важкої контузії мозку, якої зазнав між 20 і 24 січня 2015 року в районі селища Опитне Донецької області (район ДАП) під час бойового зіткнення з російськими військами.

Між 20 і 24 січня 2015 року під час бойового зіткнення Ігор Пащенко зазнав суперважкої контузії, унаслідок якої втратив розум і пам'ять, протягом значного часу перебував на полі бою, не розуміючи, хто він, що відбувається навколо і куди йому йти. Коли його знайшли, то відправили в Харківський військовий госпіталь (там його 26 січня розшукала мати). Відтоді він постійно перебував на лікуванні в різних медичних установах, не упізнаючи навіть рідної матері.

3 листопада 2017 року в 43-річному віці Ігор Пащенко (на той час уже звільнений із ЗСУ за станом здоров'я) помер від набряку головного мозку в Чернігівській міській лікарні №1.

Рішенням Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України (протокол №3061 від 1 грудня 2017 року) захворювання і причину смерті визнано "такими, що пов'язані із захистом Батьківщини".

Меморіальну дошку також встановлено ​​Олегу Вікторовичу Ребенку, 8.10.1991 року народження, молодшому сержанту, інструкторові Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (який був відряджений у зону ООС і проходив службу в 1-й окремій танковій бригаді), який помер 4 листопада 2019 року в районі міста Сіверськ Бахмутського району Донецької області.

Ігор Пащенко





Олег Ребенок







