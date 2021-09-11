Малюська: Очікуємо, що олігархи стануть чесними бізнесменами

Після прийняття закону про деолігархізацію особи, які будуть внесені до реєстру олігархів, зможуть скористатися можливістю стати чесними бізнесменами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр юстиції України Денис Малюська завив на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу.

"Буде можливість припинити бути олігархом, і ми очікуємо, що олігархи скористаються цією можливістю і стануть чесними бізнесменами, припинять своє залучення в політику", - сказав Малюська.

Він зауважив, що після того, як законопроєкт буде ухвалено, олігархам буде відправлено сигнал припинити свою діяльність і після цього будуть певні обмеження.

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"Це наслідки, що не завдають шкоди, не буде жодних висновків або відбирання майна. Ні. Але буде реєстр, він буде публічним, буде заборона на участь у великій приватизації, буде зобов'язання заповнювати декларацію про доходи, щоб все володіння всіма активами, всіма компаніями, зокрема офшорними компаніями, було прозорим і видимим для суспільства", - пояснив Малюська.

За його словами, також буде зобов'язання для топпосадовців декларувати будь-які зустрічі з олігархами і зміст їхніх розмов.

Міністр наголосив, що це буде перший раз в історії України і, можливо, у світовій історії, коли слово "олігарх" буде юридичним терміном із юридичним визначенням, і з ясними та прозорими критеріями.

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За його словами, в законопроєкті, переданому на розгляд президента, визначено чотири критерії для олігархів.

"І якщо людина відповідає трьом із чотирьох критеріїв, така людина буде визнана (олігархом. – Ред.)... Серед цих чотирьох критеріїв: залучення в політику, володіння медіа, значними економічними активами і монополіями", - розповів Малюська.