РНБО через два тижні оприлюднить інформацію про використання надр України, - Данілов

Через два тижні Рада національної безпеки та оборони оприлюднить інформацію про використання українських надр.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на конференції YES Brainstorming у суботу.

"Коли рішенням РНБО було ухвалено покласти на стіл публічно для громадян всі надра, які є в країні, було дуже багато такого: ну а навіщо і що ж ви робите? Я вам можу доповісти, що через два тижні ви будете це все бачити. Вам буде дуже приємно", – заявив Данілов.

Як повідомлялося, 26 липня президент України ввів у дію рішення РНБО від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки і обороноздатності держави".

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Рішенням РНБО затверджується список із 37 руд і неметалевих корисних копалин, що мають стратегічне значення для держави. Кабінету Міністрів України доручено у двомісячний термін затвердити список ділянок надр, які мають стратегічне значення і які будуть надані у користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування, та забезпечити щорічну актуалізацію списків ділянок.