Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід"
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11 вересня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненої зброї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Унаслідок ворожого обстрілу троє військовослужбовців зазнали поранень середньої тяжкості. Воїнів терміново евакуйовано і доставлено до лікувального закладу.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил".