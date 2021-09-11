Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід"

1 78330
Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід"
11 вересня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненої зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Унаслідок ворожого обстрілу троє військовослужбовців зазнали поранень середньої тяжкості. Воїнів терміново евакуйовано і доставлено до лікувального закладу.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил".

Читайте також: На Донбасі загинув український воїн, ще троє зазнали осколкових поранень, - штаб ООС

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игнатьев Фион
    А зелений чмошник не знає, що йде війна.
  • Anton Ivanovich
    Тим часом пройшов другий рік пошуків Нелохом миру в дупі *****.

    Ps. Швидкого одужання захисникам.
  • 18c49ed2
    Несколько недель у нас рекордные потери. А от зеленой гниды тишина. Это не его война. Ему и так хорошо. Сводки с нуля только мешает ему комфортно жить.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини