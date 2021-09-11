Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах

Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні та відповісти на питання, чи виплачують вони тіньові зарплати.

"Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, кажемо ми правду чи ні", - сказав Малюська на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що медіа-бізнес міг би бути хорошим і прибутковим бізнесом в Україні.

"Але що я бачу: це тіньові зарплати, які сплачуються у конвертах великим медіа-зіркам, і дуже мало зарплат, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією", - пояснив він.

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