Припиніть тримати нашу країну на гачку реформ. Питання прийняття України в ЄС - політичне, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не тримати Україну на "гачку реформ" і визнати, що Україну не приймають до ЄС не тому, що вона не готова в плані реформ, а тому, що ЄС політично не готовий до цього.

"Північна Македонія не може увійти до ЄС не тому, що їй бракує реформ, а тому, що навколо цього є політичні питання. Я не прошу про виняток для України, ні. Що я пропоную, і ніколи не скаржуся, так це визнати простий факт, що прийом до ЄС - це не лише про реформи, а політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом базується не тільки на реформах. Припиніть тримати цю країну на гачку реформ. Реформи важливі, я сам підтримую реформи і роблю все можливе, щоб допомогти цій країні трансформуватися, але я втомився бачити, як інші країни дають настанови нам щодо реформ, не кажучи правди, що "ми не хочемо вас у ЄС тому, що ми політично не готові, а не тому, що ви не готові в плані реформ", - сказав Кулеба на конференції YES Brainstorming у Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр також зазначив, що реформи необхідні заради самої України і вони триватимуть.

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"Ніхто не каже, що у цієї країни немає проблем, але я хочу поставити одне просте запитання: чи всі країни були прийняті до ЄС тільки після того, як виконали всі свої реформи і відповідали всім Копенгагенським критеріям?" - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що для того, щоб "грати по-крупному" в глобальній боротьбі Європі треба стати більшою і сильнішою.

"І Україна - це здобуток, це - не проблема, це - можливість", - додав Кулеба.

Він закликав ЄС до чесної розмови щодо перспектив членства України в ЄС.

"Скажіть нам правду, ми на точці, коли нам треба знати. Якщо ви бачите нас як можливого члена - це одна стратегія, якщо ні, то у нас буде інша стратегія. Але нам потрібна чесна розмова з ЄС, чесна відповідь від ЄС", - підсумував голова МЗС.

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