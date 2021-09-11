У ЄС підтримали ідею передачі проєкту закону про олігархів до Венеціанської комісії

Рішення направити проєкт закону про олігархів на розгляд Венеціанської комісії конструктивне і буде на користь Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредрік Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві, коментуючи ідею передачі проєкту закону про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії.

"Венеціанська комісія завжди користується великим авторитетом у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії", - заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проєкту закону підтримав експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право).

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому вказала на невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.