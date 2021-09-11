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Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року

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Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в боротьбі з тероризмом, - Зеленський у річницю трагедії 11 вересня 2001 року
Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії у США 11 вересня заявив про необхідність спільно протидіяти тероризму.

Як передає Цензор.НЕТ, слова пам'яті про події 11 вересня 2001 року Зеленський написав у твітері.

"20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо і надалі протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч із США в цій боротьбі", - зазначив він .

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, - Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 1199
  • belge
    Мы остаемся плечом к плечу с США в этой борьбе", - отметил он. Мы остаемся плечом к плечу с США в борьбе с терроризмом, -Зеленский в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года - Цензор.НЕТ 5060
  • игор ємець
    Вова,какое плечом к плечу?
    Твое плечо на уровне жопы
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