Слова про "20 років" до вступу України в ЄС базуються на досвіді, ви маєте впроваджувати Копенгагенські критерії, - президентка Естонії Кальюлайд

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд підтримує членство України в Європейському Союзі але її слова про те, що Україні для вступу до ЄС знадобляться "20 років роботи", базувалися на попередньому досвіді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президентка Естонії заявила на форумі YES Brainstorming.

"Адже ви знаєте, що всі прогнози робляться на основі досвіду. Як президентка Естонії я мала справу з проблемами естонського бізнесу в Україні", - сказала вона.

Кальюлайд як приклад навела випадок із двома естонськими компаніями.

"Одна естонська компанія навіть пройшла через міжнародний арбітраж, щоб повернути бізнес законним власникам. Це шоу тривало упродовж всіх п’яти років, поки я була президенткою Естонії, - жодного прогресу. Потім цього літа я почула, що одна естонська компанія, яка була близькою до справді гарної угоди щодо цифрової трансформації тут, в Україні, мала справу з юристом, який не розкрив їм їхнього клієнта, але чітко просив про частку в бізнесі для швидкого вкорінення у співпрацю", - зазначила Кальюлайд.

На думку президентки Естонії, це свідчить, що упродовж 5 років не було поступу у реалізації Копенгагенських критеріїв, необхідних для вступу в ЄС.

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"І ми знаємо, що підійти ближче до ЄС можливо лише за умови їхнього виконання", - наголосила вона.

Кальюлайд звернула увагу, що ЄС розширить свої межі лише за умови їхнього виконання, а не через геополітичні причини.

"Я завжди шукаю позитивного сигналу того, що в майбутньому є можливості для Грузії, України і Молдови. Я відстоюю цю позицію доволі довго, але велика проблема полягає в тому, що потім люди кажуть: "Ви божевільні? Вони досі на відстані світлових років від виконання Копенгагенських критеріїв", - акцентувала політик.

Водночас президентка Естонії наголосила, що щиро бажає одного дня побачити Україну у Євросоюзі і сподівається, що Київ скористається вікном можливостей, щойно воно відкриється.

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"Але передумовами є Копенгагенські критерії. Ви не можете починати їх впроваджувати, коли вікно відкриється. Це буде запізно", - звернула увагу Кальюлайд.

"Я справді маю надію щодо майбутнього України та ЄС. І не лише України, Грузії, Молдови також, але мій досвід каже, що варто говорити відверто", - акцентувала Кальюлайд.