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Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців. ФОТО

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Норвезька фірма SaLMar запускає першу у світі океанічну ферму для вирощування риби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті SaLMar.

Зазначається, що "настає нова ера в рибництві".

Ocean Farm 1 стала першою офшорною рибною фермою, вона може вміщати 250 000 м куб. і витримувати землетруси силою 12 балів.

Близько 20 000 сенсорів дозволяють повністю автоматизувати морську ділянку і виростити до 1,5 млн риб за 14 місяців.

Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців 01

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Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Весь мир развивается. А мы так и будем сопли с олигархами жевать. Точнее,сопли это для нас )) Им мы заработаем на икорку.
  • Диды Выпивали
    в Украине тысячи водоёмов, которые раздали каким то идиотам. привезти сотню вьетнамце, они завалят дешовой рыбой страну за один год.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну, может норвеги таки улучшат технологии, бо лосось,выращенный на фермах, сильно отличается от выловленного в море не в лучшую сторону.
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