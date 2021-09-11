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Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає". ФОТО

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Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас приїхав до Арсеналу для участі у форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) на велосипеді і висловив сподівання, що в майбутньому його велосипед буде не єдиним на парковці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

"Самотній велосипед біля воріт, де відбувається форум YES (зізнаюсь - мій). Сподіваюся, в майбутньому їх тут побільшає, попри те, що в Києві багато пагорбів", - написав Матті Маасікас.

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Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає 01

Топ коментарі

  • Фродо Бэггинс
    "Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.Источник: https://censor.net/ru/n3287718

    Ясен пень, Щас Голоборотько со своим эскортом велосипедистов подтянется, не протолкнутся будет
  • Болунгарвік Віталій
    Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 822
  • Nataliia Radchenko
    в кортежах ОПУ України
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