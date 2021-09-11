Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає". ФОТО

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас приїхав до Арсеналу для участі у форумі "Ялтинська європейська стратегія" (YES) на велосипеді і висловив сподівання, що в майбутньому його велосипед буде не єдиним на парковці.