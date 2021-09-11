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Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми

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Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми
Можливе різке зниження "Газпромом" обсягів транзиту природного газу через Україну в разі запуску "Північного потоку - 2" призведе до таких змін фізико-хімічних властивостей газу, які викличуть питання у європейських операторів газотранспортних систем (ГТС) на західному кордоні України.

"Якщо ("Газпром") нічого не буде давати (газ на вхід української ГТС), то нам навіть простіше - нічого не треба виконувати. Але якщо він буде давати якісь невеликі обсяги газу або якщо буде дуже сильно варіювати: один день максимум , а інший день, скажімо, мінімум - то будуть фізичні проблеми, як забезпечити транзит, необхідні фізико-хімічні властивості газу, які специфіковані згідно з контрактом між оператором українським і операторами Словаччини, Польщі, Угорщини тощо", - сказав глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в кулуарах YES Brainstorming в Києві в суботу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, в такій ситуації європейські оператори можуть заявити, що Україна порушує умови контракту за фізико-хімічними властивостями газу, що створює їм певні технічні проблеми і ставить під питання нинішню надійність транзиту через Україну.

Глава "Нафтогазу" зазначив, що в транзитному контракті є "якісь загальні положення, які, в принципі, теоретично можуть нас захистити, якщо ми потім підемо в суд", однак слід привертати увагу до цієї можливої ​​проблеми вже зараз.

"Тому важливо це питання наперед якимось чином вирішувати", - підкреслив Вітренко.

За його словами, для стабільного вирішення необхідно усунути монополію "Газпрому" на постачання газу з Росії в Європу транзитом через Україну, перенести дочки доступу з західного кордону України на кордон з РФ, і саме в цьому був весь сенс перекладу роботи української ГТС на європейські правила.

Також читайте: Транзит газу через Україну від початку року знизився на 15,2%

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Топ коментарі

  • Dmitiry Vizhutkin
    Бабло перестанет поступать прокладкам) Так готовьтесь, а не трындите!
  • VPYL
    -Чинні керівники держави і політики й досі, правда менш "успішно", але такий же "товар" обмінюють (по бартеру) на міжнародну ринку на кредити і фінансову допомогу, частина з якої, міцно осідає у "вітчизняних та офшорних кишенях" бариг з їхнього оточення ... демонструючи штучні культіпаки - як збирає на життя каліка під церквою чи в метро... Жах...

    А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП? А потенціал скорочення добробуту українців (їхньої шагреневої шкіри) - вже вичерпаний, чи ще ні?

    В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...

    А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?

    А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?

    Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...

    Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...

    Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...

    І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.

    Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...

    Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...

    Але в найближчому майбутньому і ОБОВ'ЯЗКОВО, якщо нічого не мінятиметься в діях влади - або влада України, або її населення опиниться "на сковородці"

    БО , як сказав Тоні Монтана: - "Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає".
  • VPYL
    Запам'ятайте: - якщо ви не цікавитеся і не бажаєте зайнятися політикою, приймати участь в виборах, то з часом... політика, а особливо - політики зацікавляться вами так, що у вас не лишиться й штанів...,
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