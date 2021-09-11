На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілів із боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Тільки від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Як наслідок - один захисник України загинув, 13 мають поранення, ще 8 - бойові травмування. Щиро співчуваю близьким і рідним загиблого", - пише він.

На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь.

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"За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими. Ситуація в районі проведення ООС залишається під нашим повним контролем.

Ворожі провокації є інструментом політичного тиску. Ми, як люди військові, на них не піддаємось. Натомість постійно готуємося до відбиття різних загроз, у тому числі й загрози повномасштабного вторгнення. Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни. Восьмий рік поспіль Збройні Сили України протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку - інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак. Російська Федерація, подібно до Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, залишається джерелом небезки для всього цивілізованого світу.

Прикро, що сьогодні, у 20-ту річницю вшанування жертв терористичних нападів 11 вересня, Україна продовжує втрачати своїх захисників від рук терористів російських", - додав головнокомандувач.

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