Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма

Сподіватися на значні результати за підсумками можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна не варто.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Сегодня" на полях форуму YES Brainstorming в Києві 11 вересня висловив другий президент України Леонід Кучма.

"Завжди переговори корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій зараз Україна перебуває. Але зараз мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити - хоча б з точки зору полонених - і то це позитив. На великі кроки, що Росія піде з Донбасу, я думаю надії немає", - сказав він.

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