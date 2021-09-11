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Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма

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Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма
Сподіватися на значні результати за підсумками можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна не варто.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі "Сегодня" на полях форуму YES Brainstorming в Києві 11 вересня висловив другий президент України Леонід Кучма.

"Завжди переговори корисні, навіть якщо не дають результату. Особливо в тій ситуації, в якій зараз  Україна перебуває. Але зараз мало хто вірить, що буде позитив від цієї зустрічі. Хоча б кілька питань розглянути і вирішити - хоча б з точки зору полонених - і то це позитив. На великі кроки, що Росія піде з Донбасу, я думаю надії немає", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Мета Росіі,це повернення України в "родную говєнь" Московію !!! І від цієї мети Росія не відмовиться доки існує !!!)))
  • Senator S 01a656ec
    Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 7857 Зараз мало хто вірить у позитив від зустрічі Зеленського і Путіна, - Кучма - Цензор.НЕТ 4127
  • хужє не будєт
    Саме так. Якби не Кучма, Янукович і досі був би лише губернатором Донеччини. Це Кучма зробив із нього "великого політика". Кучма продовжив почате Кравчуком знищення української промисловості, а те, що лишилося, розподілив між своїми людьми.
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