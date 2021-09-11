Європейський суд із прав людини почав просити в РФ інформацію про медобстеження заарештованих у Криму Джеляла й Ахтемова, - адвокатка Закревська

Європейський суд з прав людини почав просити в Росії інформацію про першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і Асана Ахтемова, затриманих в Криму 3 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці адвокатка Євгенія Закревська.

"Європейський суд з прав людини відреагував на мою заяву щодо термінових заходів (правило 39) щодо захисту Нарімана Джелала та Асана Ахтемова від катувань та жорстокого поводження та забезпечення доступу Асана Ахтемова незалежного адвоката.

Суд попросив додаткову інформацію та документи. Зокрема, попросив РФ інформацію про медичне обстеження Джелялова та Ахтемова, офіційну реакцію РФ на звинувачення у катуванні", - написала вона.

Суд попросив російський уряд інформації про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам обрав, можливість конфіденційних зустрічей з ним, як часто і за яких умов він з адвокатом може бачити.

Термін подання запитуваної Судом інформації-23.09.2021

Також читайте: "Я вибрав цей шлях свідомо і не зверну з нього", - Джелял заявив, що продовжить боротьбу проти окупації Криму

Нагадаємо, російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеінова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою дати інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, в тому числі журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдера Кадирова і Нурі Абдурешітова, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемова в пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Їм загрожує до 15 років в'язниці.

Також читайте: Окупанти в Криму висунули Джелялу офіційне звинувачення в скоєнні диверсії. Йому загрожує 15 років в'язниці, - адвокат Полозов