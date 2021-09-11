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Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом

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Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи забезпечення соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

"Цим указом Глава держави поставив завдання Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо соціального захисту згаданих категорій громадян, зокрема передбачивши у проєкті державного бюджету України на 2022 рік видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення", - вказується в повідомленні.

Зокрема це стосуватиметься осіб, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:

1) сімей загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення, завданого під час участі в антитерористичній операції; осіб з інвалідністю I-II груп, отриманою в результаті участі в АТО;

2) внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь у захисті України від російської агресії;

3) сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, отриманого на території цих держав під час конфліктів; осіб з інвалідністю I-II груп з числа УБД на території інших держав;

4) сімей загиблих учасників Революції Гідності, а також родин тих, кому посмертно присвоєно звання Героя України за участь у Революції Гідності; осіб з інвалідністю I-II груп, одержаною внаслідок подій під час Революції Гідності.

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Володимир Зеленський акцентував увагу уряду на необхідності затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на період до 2025 року.

Також Глава держави доручив Кабінету Міністрів забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
    І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
    А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
    У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
    Калька правління *****.
  • Ksenia VB
    Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
    І все згідно розпорядження одного дурника.
    Отак і з квартирами буде.
  • Ksenia VB
    Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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