Спортивні урбан-парки з'являться у всіх обласних центрах України, - Зеленський

В усіх обласних центрах України планується до 2023-2024 років створити спортивні урбан-парки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Протягом 2022 року буде розроблятися нових 5-6 таких парків (на зразок урбан-парку на ВДНГ. - Ред) в інших містах - в Дніпрі, Кропивницькому, Сумах, Львові, Кривому Розі, Харкові. Після в 2023-2024 роках всі обласні міста і не тільки побачать такі кластери, які, як мені здається, сподобаються нашим українським громадянам", - заявив Зеленський під час інспектування урбан-парку на ВДНГ в Києві.

Він підкреслив, що це необхідно для розвитку фізичної культури серед українців.

"Ми знаємо, що понад 60% громадян поки що не займаються фізичною культурою. Через це є ті чи інші хвороби. Я вважаю, що саме такими спортивними, розважальними та сучасними "магнітами" ми будемо збільшувати кількість людей, що мають заради власного здоров'я займатися різними видами спорту", - додав Зеленський.

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