Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що зацікавлена в збереженні транзиту російського газу територією України після 2024 року.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком - 2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера з транзиту газу. Разом зі США ми маємо гарантувати безпеку, аби Україна після 2024 року, коли завершиться чинна угода (з Росією. – Ред.), залишилася транзитною країною", – сказала Меркель.

Вона зауважила, що розуміє стурбованість України стосовно російського проєкту і нагадала, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським.

"Тому ми маємо спеціального уповноваженого з цього питання. Німеччина має безпосередньо комунікувати з росіянами. Ми можемо також вести переговори в рамках ЄС", – додала канцлерка Німеччини.

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