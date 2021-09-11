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Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу

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Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що зацікавлена в збереженні транзиту російського газу територією України після 2024 року.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком - 2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера з транзиту газу. Разом зі США ми маємо гарантувати безпеку, аби Україна після 2024 року, коли завершиться чинна угода (з Росією. – Ред.), залишилася транзитною країною", – сказала Меркель.

Вона зауважила, що розуміє стурбованість України стосовно російського проєкту і нагадала, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським.

"Тому ми маємо спеціального уповноваженого з цього питання. Німеччина має безпосередньо комунікувати з росіянами. Ми можемо також вести переговори в рамках ЄС", – додала канцлерка Німеччини.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Що таке "Дембельский аккорд" - це коли ти нагибаєш весь ЄС щоб побудувати нахрен не потрібний газогін, якби для здешевлення газу, але ціна на газ після цього зростає з 190$ до 700$ і пре далі вгору

    Питання: яка там доляха у Меркель?
  • Игорь Бех
    Гарантии как будапештские ?
  • хужє не будєт
    з 1го жовтня всі обіцянки і гарантії Меркель перетворюються в гарбуза, бо панянка скоріше за все перейде працювати в кваспром
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