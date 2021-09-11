Новини • Захоплення влади в Афганістані

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг

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Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "був убитий горем", побачивши повернення "Талібану" до влади в Афганістані.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, опублікованому 10 вересня.

Він сказав, що США у квітні консультувалися з союзниками по НАТО щодо рішення вивести війська з Афганістану. За його словами, після виведення американського контингенту іншим країнам недоцільно було б покидати своїх військових, оскільки для цього потрібно було б збільшити витрати. За словами Столтенберга, для європейських союзників "піти у свої парламенти й попросити більше грошей та більше солдатів, щоб завдати шкоди Афганістану в межах місії, розпочатої для захисту Сполучених Штатів", після того як Вашингтон вирішив вийти, було б "дуже складно".

Генсек НАТО також заявив, що прихід "Талібану" до влади в Афганістані став можливим не через виведення американських військ, а через дії афганського уряду.

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Топ коментарі

  • хужє не будєт
    Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

    Я "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6362
  • Николай Влад
    Новоназначенный Талибами глава Центробанка Афганистана мулла Мохаммад Идрис на своём рабочем месте в офисе Центробанка.
    Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1389
  • Amber
    Кремлівські терористи і терористичний Талібан - друзі по зброї !
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