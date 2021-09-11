Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован
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Заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован вважає, що Україна може виробляти й пропонувати світові продукцію з високою доданою вартістю.
Про це він заявив під час виступу на форумі YES Brainstorming, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна могла би виробляти для світу дрони, які можна використовувати в сільському господарстві. Виробляти не лише метал, а й роботів із цього металу, щоб був високий рівень доданої вартості нашої продукції", - сказав Рашкован.
Він наголосив, що Україна має продавати світу не лише людський ресурс, наприклад, програмістів, але й технологічну продукцію. Крім того, на думку Рашкована, наша країна може пропонувати партнерам свій досвід у сфері безпеки, в тому числі у боротьбі з дезінформацією та у сфері кібербезпеки.