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Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован

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Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован
Заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован вважає, що Україна може виробляти й пропонувати світові продукцію з високою доданою вартістю.

Про це він заявив під час виступу на форумі YES Brainstorming, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна могла би виробляти для світу дрони, які можна використовувати в сільському господарстві. Виробляти не лише метал, а й роботів із цього металу, щоб був високий рівень доданої вартості нашої продукції", - сказав Рашкован.

Він наголосив, що Україна має продавати світу не лише людський ресурс, наприклад, програмістів, але й технологічну продукцію. Крім того, на думку Рашкована, наша країна може пропонувати партнерам свій досвід у сфері безпеки, в тому числі у боротьбі з дезінформацією та у сфері кібербезпеки.

Також читайте: Місія МВФ почне роботу в Україні 21-23 вересня, - представник Фонду в Києві Рашкован

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    НЕ могла бы!
    Металл в Украине весь принадлежит олигархам, а они из него могут делать только трубы, рельсы и металлолом.
    Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла, - представитель МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 8346
  • хужє не будєт
    Україна могла б виробляти не тільки метал, але і роботів із цього металу, - представник МВФ Рашкован - Цензор.НЕТ 4768
  • хужє не будєт
    Згідно з проєктом закону про «Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на Офіс президента зросли на 39%.
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