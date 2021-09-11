Зменшення надмірного впливу олігархів - не порушення прав людини, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська не вважає, що в законопроєкті про олігархів є моменти порушення прав людини. Йдеться тільки про зменшення того надмірного впливу, яким вони зараз користуються.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, олігархи мають свої права, як і будь-які інші громадяни України. Але у нас же проблема не в тому, що олігархів дискримінують, знущаються над ними. У нас проблема інша - у них занадто багато могутності. Вони паразитують на державному бюджеті. Вони промивають мозок нашому народові через свої медіа", - сказав міністр у відповідь на критику законопроєкту з боку омбудсмена Людмили Денісової.

Малюська підкреслив, що права олігархів як громадян України в законопроеєті не порушуються.

"Тобто проблема не в тому, що у них щось відбирають і роблять їх дуже слабкими. Проблема в тому, що вони сконцентрували занадто багато влади. І трохи цю владу зменшити - це взагалі не порушення прав людини", - акцентував він.

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