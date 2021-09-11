Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації

Федеральне мережеве агентство Німеччини покарає компанію оператора Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію "Північного потоку-2" розглядається. Скільки потрібно часу німецькому регулятору для прийняття рішення невідомо. Однак, заявили у Федеральному мережевому агентстві Німеччини, компанія-оператор буде покарана, якщо почне прокачування газу без схвалення.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить "Північний потік-2", компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета - гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

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