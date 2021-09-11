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Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації

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Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації
Федеральне мережеве агентство Німеччини покарає компанію оператора Nord Stream 2 AG за прокачування газу без сертифікації трубопроводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертифікацію "Північного потоку-2" розглядається. Скільки потрібно часу німецькому регулятору для прийняття рішення невідомо. Однак, заявили у Федеральному мережевому агентстві Німеччини, компанія-оператор буде покарана, якщо почне прокачування газу без схвалення.

Видання зазначає, що перш ніж німецький регулятор схвалить "Північний потік-2", компанія повинна виконати вимоги третього енергетичного пакета Євросоюзу. Його мета - гарантувати конкуренцію і рівні умови для всіх учасників ринку.

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Топ коментарі

  • Zero
    Германия накажет............дальше можно не читать.
  • Владислав Васильченко
    Simens за поставку турбин в Крым от таких наказаний аж обанкротился... Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации - Цензор.НЕТ 3830
  • Ksenia VB
    Да,да. Буде жорстке німецьке порно.
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