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Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії

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Зеленський зобов'язав уряд активізувати державну підтримку кінематографії
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 464/2021 "Про заходи щодо сприяння розвитку кінематографії в Україні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП, згідно з документом, уряд має прискорити розробку законопроєкту про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії та подати його на розгляд Верховної Ради.

Також має бути активізовано надання державної підтримки кінематографії згідно з відповідним законом.

Кабмін має врегулювати питання про звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки робіт і послуг іноземним суб'єктам кінематографії при виробництві ними фільмів на території України для надання їм держпідтримки в формі держсубсидії для повернення частини здійснених під час виробництва фільмів кваліфікованих витрат.

 Крім того, функції з формування і реалізації державної політики в сфері кінематографії мають бути консолідовані в єдиному центральному органі виконавчої влади. Також уряд має забезпечити ефективне управління держпідприємствами, які здійснюють діяльність в сфері кінематографії. Повинно активізуватися міжнародне співробітництво з метою закріплення на світовому кіноринку іміджу України як держави з висококонкурентною індустрією кінематографії.

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Топ коментарі

  • Amber
    Сьогодні привезли до Києва важко поранених бійців із Донбасу , є загиблі , волонтери просять про допомогу ,
    а цей вилупок невідомо чим займається і де його носить , але 100% відомо , що військові його не цікавлять !
  • какая разніца
    Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии - Цензор.НЕТ 2783
  • marusia klimova
    Це буде зватися "Велике **************"-95!)
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