Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК

В Україні відзначили 30-річчя Національного олімпійського комітету. На святкування приїхав президент МОК Томас Бах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У кожного є мрія. Для тих, хто сидить сьогодні в залі - це Олімпіада в Україні. Я вважаю, що наша країна заслужила на проведення Олімпійських ігор. Важкоатлети кажуть, що підняти вагу складно, легко не пробувати. Я розумію, що це буде складно реалізувати, але ми постараємося. Варто згадати, що один із засновників Міжнародного олімпійського комітету це українець Олексій Бутовський з Полтавщини. Варто ставити собі таку ціль і йти до неї", - висловився президент України Володимир Зеленський.

З нагоди річниці заснування НОК, привітати олімпійців приїхав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

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"Ви можете з гордістю озиратися на ці 30 років видатних досягнень. Ваша федерація дуже молода, але вам є чим пишатися. Олексій Бутовський стоїть на витоках зародження міжнародного олімпійського комітету, будучи близьким другом П‘єра де Кубертена. Я не перелічуватиму всі ваші досягнення, бо президент Зеленський впорався з цим на славу. Враховуючи це, хочу просто подякувати вам", - сказав Томас Бах.