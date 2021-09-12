Пам'ять жертв терактів 11 вересня вшанували в США, Байден відвідав усі три об'єкти атак

Президент США Джо Байден 11 вересня віддав данину пам'яті тисячам загиблих рівно 20 років тому в терактах. Він відвідав усі меморіали в місцях, де розбилися викрадені терористами літаки - в Нью-Йорку, біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні, та у місті Шанксвілл і, що у Пенсильванії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Рабочий день президента почався у Нью-Йорку, де Байден відвідав церемонію, яка відбулася на місці, де колись стояли вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру, що впали після того, як у них врізалися літаки, захоплені терористами з "Аль-Каїди".

На заході у Нью-Йорку також були присутні колишні президенти Білл Клінтон і Барак Обама з дружинами, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг і його супутниця Даяна Тейлор, спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. На церемонії також був присутній Руді Джуліані, який був мером Нью-Йорка під час терактів. Колишній президент Дональд Трамп, уродженець Нью-Йорка, на церемонію не прийшов.

Рівне о 8:46 ранку присутні вшанували хвилиною мовчання момент, в який один із літаків врізався в Північну вежу ВТЦ. Президент Байден не робив ніяких заяв.

На церемонії в Нью-Йорку родичі жертв терактів зачитали список імен людей, які загинули під час атаки на вежі-близнюки.

Після цього Байден вирушив до міста Шанксвілль, штат Пенсильванія, де у церемонії бере участь колишній президент Джордж Буш-молодший, який керував країною у вересні 2001 року.

На церемонії він сказав, що нинішня роз'єднаність змушує його "непокоїтися" про майбутнє Сполучених Штатів.

Віцепрезидент США Камала Харріс також згадала про поляризацію американського суспільства, виступаючи з промовою на церемонії в Шанксвіллі.

Останній візит Байден зробив у Пентагон, будівлю Міністерства оборони США в Арлінгтоні, яка також була атакована терористами, що захопили пасажирський літак.

Джо Байден, перша леді Джилл Байден, віцепрезидент Камала Харріс і її чоловік Даг Емхофф відвідали монумент у вигляді траурного вінка і лавок, споруджених у пам'ять про 184 жертви цього теракту.

Байден не планував виступати на жодній з пам'ятних церемоній. У п'ятницю Білий дім випустив відеозвернення, в якому президент висловив співчуття близьким загиблих і підкреслив національну єдність, яка виникла, принаймні на початковому етапі, після 11 вересня.

Американські президенти часто відвідують одне з трьох місць атак у роковини 11 вересня, проте відвідування всіх трьох меморіалів в один і той же день - нечасте явище.