В українській економіці все непогано: зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний, - заступник міністра Качка
Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив заступник голови Мінекономіки Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ.
"В українській економіці все принаймні непогано. У нас є оптимістична картина з точки зору розвитку торгівлі, на сьогодні ми не впали у порівнянні з 2019-2020 роками. Цього року в нас є зростання експорту з ключовими торговими партнерами на вагомі цифри. Відновилася торгівля з ЄС, продовжує зростати експорт до Китаю. Цього року на нас чекає великий експорт зернових, тому що урожай великий і високі ціни, високі ціни тримаються і на металургію. Очевидно, що в наших доходах, в макрофінансовій стабільності ситуація дуже добра. Але куди далі піде ця ситуація, куди зароблені гроші будуть інвестовані, в новий бізнес чи в споживання - впливає ситуація з реформами", - розповів заступник міністра.
Як пояснив Качка, макрофінансова стабільність проявляється в тому, що "у нас тиску на валюту немає".
"Курс досить стабільний, навіть зміцнюється, і це питання не тільки торгівлі. В цілому, як не дивно, в Україні ситуація з економікою дуже хороша. Єдиний фінансовий момент, який нам важливо правильно налаштувати, це обслуговування зовнішнього боргу. Цей борг вже розписаний на майбутні роки, і нам треба забезпечити співпрацю з МВФ, щоб була довіра на фінансових ринках", - сказав чиновник.