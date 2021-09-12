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Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП

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Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП
Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві привітав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха з проведенням надзвичайно безпечних та успішних Олімпійських ігор.

Зеленський подякував Баху за довготривалу підтримку українського спорту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і тому вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом і якнайшвидше направить делегацію до штаб-квартири МОК у Лозанні.

Томас Бах привітав цю ініціативу, "враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни".

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Україна завжди була опорою олімпійського руху, і президент МОК привітав довгострокову спортивну стратегію нашої держави щодо залучення населення та отримання користі від цінностей спорту.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Олимпиада в Токио обошлась японцам в 16 ярдов долларов и оказаль самой дорогой в истории спорта... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 8787убытки составили 3,3 ярда баксов...
  • какая разніца
    -Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
    -Ви пропустили букву "Д"!
  • какая разніца
    Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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