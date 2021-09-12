Двоє українських воїнів загинули, 9 - поранені, один - зазнав бойової травми внаслідок обстрілів російськими військами, - штаб ООС

За минулу добу, 11 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Новогнатівки російські найманці обстрілювали наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

З цієї ж великокаліберної зброї російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю та прилеглу територію. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також, з артилерії калібру 122 мм ворог двічі вів численні обстріли поблизу Верхньоторецького.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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Збройні формування Російської Федерації застосували станкові протитанкові гранатомети неподалік Старогнатівки.

Поблизу Талаківки та Нью-Йорку найманці вели прицільний вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, в районі населеного пункту Нью-Йорк російсько-окупаційні війська за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82 мм.

Неподалік Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем та міномети 120 калібру.

Також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї було обстріляне Водяне, що на Приазов’ї.

Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загинули, дев’ятеро – дістали поранення, ще один – бойове травмування. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.

"Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 12 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - сказано в повідомленні.